ميقاتي: أرفض تأجيل الاستشارات النيابية ومبررات الحريري غير مقبولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، رفضه تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، لافتا إلى أن مبررات رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في هذا الشأن "غير مقبولة".

وقال ميقاتي، في لقاء مع قناة "إل دي سي" اللبنانية، اليوم الاثنين، "أنا ضد تأجيل الاستشارات ومبررات الحريري غير مقبولة".

وأضاف ميقاتي "الرئيس اللبناني ميشال عون لديه واجبات دستورية"، مشددا على رفضه ما يحدث من أعمال عنف في الشارع اللبناني.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الاثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر ​مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة​ "LBCI" اللبنانية أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ للحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.