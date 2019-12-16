صحيفة كويتية عن مصدر رفيع المستوى: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، قوله إن تشكيل الحكومة الجديد سيعلن خلال 24 ساعة.

وأضاف المصدر أن أداء القسم سيكون خلال هذا الأسبوع، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد أصدر مرسوما في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتعيين الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت حكومة الشيخ جابر المبارك تقدمت باستقالتها لأمير البلاد، منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع تعرض وزرائها لعديد من الاستجوابات من أعضاء مجلس الأمة الحالي، كان آخرها استجواب لوزيري الأشغال العامة والإسكان، والداخلية، بالإضافة إلى وزير المالية.

وأسفرت الاستجوابات عن استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، ومن قبلها بأيام استقالة وزير المالية نايف الحجرف الذي سيصبح رسميا في أبريل/ نيسان المقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي الـ35 في تاريخ الكويت، التي تم تشكيلها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وكان آخر تعديل في تشكيلتها في 25 ديسمبر 2018.