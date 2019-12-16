السعودية تسحب الجنسية من أحد مؤيدي التعاون مع إسرائيل

أكد الإعلامي السعودي عبد الحميد الغبين، عبر حسابه على "تويتر"، سحب السلطات السعودية جنسيته، دون معرفته للأسباب التي دعت إلى ذلك.

وجاء في تغريدة الغبين: ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب !

وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.#عبدالحميد_الغبين — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) December 16, 2019

وكتب الصحفي الإسرائيلي شمعون آران تغريدة قال فيها أن الغبين من دعاة السلام بين السعودية وإسرائيل وهو من مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

#عاجل

سحبت السلطات #السعودية الجنسية من الإعلامي السعودى عبد الحميد الغبين

ويعد @Abdullhameeds من المؤيدين لولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان

الغبين هو من دُعاة السلام بين السعودية و #إسرائيل

وفي حديث معه اكد بأن الأمر صحيح وصادر عن الداخلية

لم يبلغ بذلك رسميا

لا تعرف أسباب الخطوة pic.twitter.com/9WyVsNetkD — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 15, 2019

يعتبر الإعلامي السعودي من أبرز من يدعو لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وكان قد رحب في أحد مقاطع الفيديو باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، من أجل القضاء على "حزب الله".

كما أثار ضجة في عدة مقاطع فيديو كالتي قال فيها بأن إسرائيل لم تقصف أية مدينة عربية بعكس صدام حسين الذي قصف الرياض وقتل مدنيين، كما كانت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية قد نشرت مقطع للغبين يتحدث فيها عن الفوائد التي ستحققها المملكة من التعاون مع إسرائيل.