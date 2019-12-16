السعودية تسحب الجنسية من أحد مؤيدي التعاون مع إسرائيل

وجاء في تغريدة الغبين: ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".
ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب !— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) December 16, 2019
وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.#عبدالحميد_الغبين
وكتب الصحفي الإسرائيلي شمعون آران تغريدة قال فيها أن الغبين من دعاة السلام بين السعودية وإسرائيل وهو من مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.
#عاجل— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 15, 2019
سحبت السلطات #السعودية الجنسية من الإعلامي السعودى عبد الحميد الغبين
ويعد @Abdullhameeds من المؤيدين لولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان
الغبين هو من دُعاة السلام بين السعودية و #إسرائيل
وفي حديث معه اكد بأن الأمر صحيح وصادر عن الداخلية
لم يبلغ بذلك رسميا
لا تعرف أسباب الخطوة pic.twitter.com/9WyVsNetkD
يعتبر الإعلامي السعودي من أبرز من يدعو لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وكان قد رحب في أحد مقاطع الفيديو باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، من أجل القضاء على "حزب الله".
كما أثار ضجة في عدة مقاطع فيديو كالتي قال فيها بأن إسرائيل لم تقصف أية مدينة عربية بعكس صدام حسين الذي قصف الرياض وقتل مدنيين، كما كانت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية قد نشرت مقطع للغبين يتحدث فيها عن الفوائد التي ستحققها المملكة من التعاون مع إسرائيل.
أوصانا الله تعالى:وتعاونوا على البر والتقوى ..لا شك أن #إسرائيل يسعدها أن تتعاون مع جميع جيرانها في شتى المجالات لمصلحة شعوب المنطقة ورخائها في #السعودية ودول #الخليج وغيرها لتشهد نهضة غير مسبوقة تستقطب أنظار العالمhttps://t.co/tPVq2pbO71 pic.twitter.com/Zu6Gh6CiC5— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 16, 2019
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