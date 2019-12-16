وكالة: الرئيس العراقي قد يكلف رئيسا للحكومة بعيدا عن الكتلة الأكبر وهذه أبرز الأسماء

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها قولها إن الرئيس العراقي برهم صالح تسلم قائمة بالأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

وقالت المصادر للوكالة، اليوم الاثنين، إن "رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا"، مبينا أن "الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء".

ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

وأضافت المصادر أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء أبرزها: محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مبينا أن صالح تسلم أيضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي.

وأشارت إلى أن هذه الأسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب".

وبينت أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أبلغ رئيس الجمهورية بأن آخر موعد لحكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.