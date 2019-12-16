مصر... إصابة 4 بانفجار "دانة" من مخلفات الحرب

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بانفجار جسم غريب، في محافظة قنا المصرية، الذي من المرجح أن يكون من مخلفات الحرب.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا، بإصابة 4 أشخاص بانفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبو تشت، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكشفت التحريات الأولية، برئاسة المقدم أحمد نعيم، رئيس الحماية المدنية بنجع حمادي، أن الحادث، ناتج عن انفجار "دانة" من مخلفات الحرب، حاول أحد الأشخاص الضغط عليها بقطعة خشبية، ما أدى لانفجارها وإصابته و3 آخرين بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام، ومنها تم تحويل الأول والثاني والثالث، إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.