رسميا... المجلس الدستوري الجزائري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد

الجزائر - سبوتنيك . وأقر المجلس الدستوري بالجزائر، رسميا، مساء اليوم الاثنين، بنتائج انتخابات الرئاسة وفوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد تمهيدا لإدلاء الأخير للقسم.

وأعلن المجلس أنه "يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنسبة أصوات بلغت 58.13 بالمائة".

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صبيحة يوم الجمعة الماضية، عن فوز المرشح المستقبل رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15 بالمئة.

بعد تأجيل موعدين سابقين، أجريت الرئاسيات الجزائرية وأفرزت الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في أجواء غير عادية، تميزها حراكٌ شعبي ما زال يشارك فيه مئات الآلاف من المواطنين في مختلف الولايات.