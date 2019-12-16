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20:24 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    فيديو جديد لصاحبة المقطع "الخادش للحياء" في السعودية

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    ظهرت الفتاة بطلة المقطع المصور الخادش للحياء في السعودية، في مقطع جديد تعلق على المقطع الذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

    الفتاة تدعى آلاء، ظهرت في المقطع الجديد وهي توضح ما حدث في المقطع الذي أثار جدلا وغضبا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في السعودية.

    وبحسب المقطع الجديد الذي نشرته عبر تطبيق "سناب شات"، قالت آلاء إنها "تعرضت للخداع من قبل أحد الأشخاص الذي اتفق معها على تصوير إعلان".

    وأشارت إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفا للمتفق عليه.

    ​وقالت الفتاة: "أنا كان عندي تصوير الصبح نمت وصحيت لقيت في مقطع مسيء منتشر، وأنا هتواصل مع المحامي والجهات المختصة حتى ياخدوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلي ولسمعتي".

    وتابعت: "الموضوع إني أنا انظلمت، وطلب مني تمثيل إعلان لأني أنا ممثلة إعلانات في السعودية... واحنا ممثلين الإعلانات بيكون عندنا جروبات بينزلوا عليها الإعلانات أنهم عايزين ممثلات... وهادا الشخص نزل إعلان إنه محتاج ممثلات... وطبعا كل هالجروبات الخاصة بالاعلانات بيكون مصرح بيه".

    وأضافت: "أنا رحت على أساس ده تصوير إعلان مثل الإعلانات إللي أحنا بنصورها... اتفاجـأت أنه الموضوع مختلف ووهمي".

    وأصدرت النيابة العامة السعودية، مساء أمس الأحد، قرارها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو أثار الغضب داخل المملكة.

    ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى"، وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقبل يدها.

    ووفقا لما جاء في موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة".

    ​وأضاف أن ذلك يأتي "استنادا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

    وأكد المصدر أن النيابة العامة "تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".

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