شوارع ومستشفيات في الكويت تغرق بمياه الأمطار... فيديو

شهدت مناطق متفرقة في الكويت اليوم أمطارا غزيرة أغرقت عدة شوارع وأحياء تسببت في خسائر مادية وبشرية.

وبحسب موقع "إرم" أغرقت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة في الكويت، منذ ساعات فجر اليوم، عدة شوارع وأحياء في البلد الخليجي الذي شهد قبل عام من الآن هطولات غزيرة تسببت بخسائر مادية وبشرية.

ومع بداية يوم الاثنين، بدأت الأمطار بالهطول بغزارة على عدة مناطق مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة، بعد تحذير مسبق من الإدارة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية بضرورة توخي الحذر من شدة العواصف المرتقبة.

ووثق النشطاء الهطولات المطرية بمقاطع مصوّرة أظهرت غزارة الأمطار وتشكُل السيول في عدة شوارع، إضافة إلى تحويلها المناطق البرية الصحراوية إلى أشباه بحيرات.

وأظهر أحد المقاطع غرق عدة مركبات في شوارع منطقة الجهراء، التي شهدت أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية شديدة، إضافة إلى دخول المياه إلى مستشفى الجهراء وفق ما وثقه النشطاء، فضلًا عن غرق شوارع ومنازل عدة في مناطق أخرى.

@Drbaselalsabah مياة الامطار تدخل الي مستشفي الجهراء ووزير الصحة يتحمل المسئولية السياسية لضعف البنية التحتية فى المستشفي pic.twitter.com/z4doGhbivw — AMNEWS (@abomarzoognews) December 16, 2019

وشهدت الكويت مطلع شتاء العام 2018 أمطارًا مشابهة نتج عنها سيول غزيرة وأضرار مادية وحالة وفاة كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، التي قدمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبيل استقالة الحكومة بيومين.