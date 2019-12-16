مؤسسة النفط الليبية: حقل الغاني يعود للإنتاج بمعدل 5000 برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن حقل الغاني النفطي في حوض سرت الغربي عاد إلى الانتاج اليوم الاثنين بمعدل 5000 برميل يوميا كمرحلة أولى.

وأضافت المؤسسة في موقعها على فيسبوك أن القدرة الانتاجية للحقل ستصل في "الفترة القادمة" إلى 8000 برميل يوميا، حسب "رويترز".

والحقل، الذي تشغله شركة الهروج للعمليات النفطية، كان ينتج حوالي 40 ألف برميل يوميا قبل أن يتعرض لهجوم شنه مسلحون متشددون في مارس/ آذار 2015.