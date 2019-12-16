انتصار السيسي: بعض الشباب له تطلعات خيالية لكنها تصطدم بالواقع

قالت سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، إنها تبادلت مع بعض من أبنائها الشباب الآراء والأفكار في حديث ودّي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي "مودة" التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

ونشرت قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابها في "فيسبوك" منشورا يتناول اللقاء.

وقالت انتصار السيسي "تبادلت مع بعض من أبنائي الشباب الآراء والأفكار في حديث ودّي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي "مودة" التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج".

وتابعت "... فمجتمعنا بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسؤولية فتنتهي بالانفصال، وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له".

وشاركت انتصار السيسي في منتدى الشباب العالمي المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وانطلق المنتدى في 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى 17 من الشهر ذاته، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.