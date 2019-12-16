قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات".

وأضاف السيسي: موقفنا واضح من اتفاقيتي تركيا والسراج وحريصون على التوصل لاتفاق مع أصدقائنا وحلفائنا اليونانيين في هذا الشأن.

وقال الرئيس المصري إن "ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا". مضيفاً أن مصر "تدعم الجيش الوطني الليبي وهذا هو موقفنا الثابت".

وتابع السيسي في منتدى الشباب الدولي المنعقد بشرم الشيخ أن "مصر لم تتحدث أبدا بأي صيغة عدائية ضد أحد ونبحث دائما عن إيجاد حلول للمشاكل بطرق سلمية".