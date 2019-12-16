الحوثي يؤكد أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية المتعلقة بالأسرى وفتح مطار صنعاء

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، اليوم الاثنين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يزور صنعاء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، في بيان على حسابه في "تويتر"، إن الحوثي جدد في اللقاء "التأكيد على الموقف الثابت والحرص الدائم على السلام والتعاطي الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة".

وأكد زعيم "أنصار الله" "أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين".

واتهم الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية بـ"التعامل اللاإنساني مع الأسرى والمعتقلين في السجون الذي تجاوز التعذيب الى الإعدام في حالات تكررت في سياق مأساوي مؤسف".

وأشار إلى "استمرار احتجاز سميرة مارش التي تم اختطافها من قبل عناصر إجرامية واحتجازها في أحد سجون محافظة مأرب"، معتبراً ذلك "تحدياً صارخاً لكل المبادئ الدينية والأخلاق الإسلامية والأعراف القبلية والاجتماعية".

ودعا زعيم "أنصار الله"، الأمم المتحدة إلى الاهتمام والعمل على إنهاء المعاناة الناجمة عن "استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام المرضى والجرحى والعالقين والطلاب والمسافرين، وبقاء مدينة الدريهمي تحت الحصار الخانق منذ اتفاق السويد العام الماضي".