الرئاسة الفلسطينية: إجراء الانتخابات تصويتا وترشحا داخل القدس الشرقية غير قابل للمساومة

صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قضية إجراء الانتخابات تصويتا وترشحا داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض ولا انتخابات دون ذلك.

رام الله - سبوتنيك. وقال أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك":

"إن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن ، وهو أيضا الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد".

وأضاف أبو ردينة: "القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية".

وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجماع دولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ثم نقل السفارة الأمريكية إليها في مايو/ أيار 2018.

وترى معظم القوى العالمية أن وضع القدس يجب أن يتحدد في إطار عملية سلام مع الفلسطينيين.