أول رد من الخارجية المصرية على بيان حكومة الوفاق بشأن تصريحات السيسي

علقت الخارجية المصرية على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، يوم الإثنين، بشأن ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشأن الليببي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص... أين هؤلاء الآن؟".

من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص ... أين هؤلاء الآن؟ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 16, 2019

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعرب عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه "بغياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا".

وقال المجلس في بيان، يوم الاثنين عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن "حكومة الوفاق الوطني تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي ولكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الليبية".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشددا على أن القاهرة "رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك".

وكان السيسي، يتحدث خلال أعمال مائدة مستديرة عن "سبل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط بمواجهة التحديات"، ضمن أعمال "منتدى شباب العالم" المقام في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، واعتبر أن حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها فائز السراج، "أسيرة للميليشيات المسلحة".