السيسي يكشف آخر تطورات محادثات سد النهضة

وقال السيسي خلال حواره مع وسائل الإعلام العالمية بمنتدى الشباب بشرم الشيخ يوم الإثنين، "إن مصر لديها مسارا فيما يتعلق بسد النهضة"، وفقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.

وأضاف السيسي ردا على سؤال حول التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي بتجييش مليون شخص للحرب دفاعا عن سد النهضة، قائلا: "يجب أن يعي الجميع أن مواردنا لا تهدر في اقتتال، بل تنفق في التنمية".