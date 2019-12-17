القوات المشتركة اليمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين بصد هجمات جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 16 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجمات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة".

وأكد "مصرع 6 من الحوثيين وإصابة 10 آخرين خلال التصدي لهجماتهم".

وأشار إلى "وصول جثث 6 قتلى من الحوثيين و5 جرحى إلى مشافي في صنعاء، في حين وصل 5 جرحى إلى أحد مستشفيات الحديدة وصفت إصاباتهم بالخطيرة".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الجيش اليمني قصف بـ 8 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، واستهدف بأكثر من 7 قذائف أخرى ورشاشات متوسطة منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

وأضافت أن الجيش شن قصفا مدفعيا على جنوب قرية الشجن أسفر عن احتراق منزل، مشيرة إلى تعرض منازل في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة إلى قصف مدفعي مماثل.