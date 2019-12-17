تركيا تجد الحل الدائم لأزمة اللاجئين السوريين

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، بأن الحل الدائم لأزمة اللاجئين يتمثل في العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم.

وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تستضيف أكثر من نصف مليون طفل سوري ولدوا في تركيا، وجاء ذلك في كلمة ألقاها في منتدى بعنوان "أزمة اللاجئين السوريين" على هامش مؤتمر اللاجئين العالمي في مدينة جنيف السويسرية، بجسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.

وقال جاويش أوغلو: "إن تركيا لم تكن السبب في ظهور الأزمة السورية، ولن تقبل بتحميلها نتائجها، مشيرًا إلى أهمية دعم تركيا والاتحاد الأوروبي للاجئين".

وأردف: "نقوم بأفضل ما يسعنا من أجل حل سياسي في سوريا، ونعتقد أن الحل السياسي هو الوحيد وليس العسكري". © Sputnik . Firas al-Ahmad 900 لاجئ سوري جديد يعودون إلى سوريا

وأوضح أن بلاده تثق بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، مؤكدا على الدور الإيجابي لعملية نبع السلام التي أجراها الجيش التركي في الشمال السوري، وقال إن 70% من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا قد عادو لمنازلهم في سوريا بعد العملية.

وأكد ضرورة التقاسم العادل للأعباء والمسؤولية فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أنهم يواصلون التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي بهذا الصدد.

كما أشار إلى أن تركيا لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قائلًا: "مع الأسف مباحثات الجولة الثانية لم تجر بشكل جيد، ولكننا نعمل أفضل ما بوسعنا من أجل أن تكون الجولة المقبلة مثمرة".

ويذكر أن قرابة 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا، خلال الــ 48 الساعة الأخيرة، بحسب ما صرح مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.