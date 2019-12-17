بشرى سارة من ولي العهد السعودي إلى المواطنين... هكذا وجه أحد الوزراء

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار القصبي، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، أمس الاثنين، إلى أن "تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم".

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2019

وتابع: "85% من خدمات الوزارة تقدم إلكترونيا"، مشيرا إلى أن "التوجه أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلكترونية".