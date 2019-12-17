سفير سعودي: العلاقة بين ملكي البحرين والسعودية "مثال يحتذى به"

قال سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير السعودية في البحرين، إن العلاقات بين الرياض والمنامة "متينة ومتجذرة وممتدة".

وتابع أن العلاقة بين ملك البحرين وملك السعودية "مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وانطلق المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

يأتي حديث السفير في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبحرين وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البحرين.