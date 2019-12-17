تحقيق تلفزيوني سعودي يبرئ الإمارات من "التبغ المغشوش" في المملكة

كشف تحقيق مذاع على فضائية سعودية، عن براءة الإمارات العربية المتحدة من التهم الموجهة إليها في قضية "التبغ المغشوش"، الذي انتشر، في الآونة الأخيرة، في المملكة العربية السعودية.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والدخل، سهيل أبانمي، لبرنامج "مع الصورة"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع جبل علي في دبي، مشددا استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة، والسبب هو "الختم الضريبي".

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معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي يؤكد استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة، والسبب... "الختم الضريبي".#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/rNqw2vNmdj — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي

ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/u4ZKXxIp0C — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

من ناحيته، أشار محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، إن 3 دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق السعودية، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

مصانع الدخان لم تتغير.. وهذه الدول الثلاث هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/SJGqmhsyOU — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وتابع الحقباني أن "الكود الموجود على علب السجائر، ويبدأ بالرقم 629، لا يعني أن الدخان مصنع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكود إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ".

معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:

كود "629" لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/IQb4azvf7s — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019

وأضاف: "واجهنا زيادة في عمليات تهريب الدخان إلى المملكة في العامين الماضيين، ولدينا 9 آلاف محضر ضبط، في 2019 فقط، تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة".

وكانت حكومة دبي أصدرت، أمس الاثنين، توضيحات ردا على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبوظبي والرياض.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك "حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات".

في رد على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة.

6/10 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير. ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في #الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.

7/10 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

خلال الأيام الماضية، وعبر حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي تم استهداف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات. وفيما يلي نرصد تلك المغالطات ونوضح حقيقتها.

1/10 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

وأحدثت سجائر التبغ الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة السعودية عليها.

وعبر هاشتاغ "#الدخان_الجديد_مغشوش"، تداول مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ أكدوا أن المطروح في الأسواق، حاليا، دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.