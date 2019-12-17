العراق... عودة 91 نازحا إلى مناطق سكناهم في كركوك

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عودة 91 نازحا خلال اليومين الماضيين من مخيمات ليلان الأول والثاني، ويحياوة، إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي وقرى محافظة كركوك.

وقال مسؤول فرع الوزارة في كركوك، عمار صباح، إن "الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم في محافظة كركوك"، مبينا أنه "تم أيضا تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأوضح صباح أن "مخيم ليلان الأول شهد عودة 31 نازحا، فيما شهد مخيم ليلان الثاني 44 نازحا إلى جانب عودة 16 نازحا من مخيم يحياوة، وأن هؤلاء النازحين عادوا لمناطقهم الأصلية في مناطق الحويجة والرشاد والرياض والزاب بالإضافة إلى مناطق أطراف داقوق"، مؤكدا "استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة".

وفي نفس السياق، أكد عمار صباح "استمرار فرع الوزارة في محافظة كركوك بتوزيع حصص المساعدات الغذائية والصحية والعينية بشكل يومي بين العوائل النازحة والعائدة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها. وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.