أمير الكويت للحكومة: أمامكم مسؤوليات

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كلمة لأعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، أكد فيها على أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة على أعضائها.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال أمير الكويت، اليوم الثلاثاء: "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم باختياركم للوزارة، مقدرا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها"، مضيفا: "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما في هذه المرحلة المهمة".

ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى "مضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية وتسخير الجهود للنهوض بالوطن، وتحقيق طموحات المواطنين، واحترام الدستور والقانون وحماية المال العام"، متابعا: "لن يتأتى ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي: "أعاهدكم بأن يكون العمل الوزاري، يقوم على مبدأ التضامن والتعاون، وتنفيذ التوجيهات السامية"، مضيفا: "هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات، وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين، تتطلب جهد مضاعف".

واستقبل أمير الكويت أعضاء الحكومة، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقدم رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة للأمير، التي ضمت نائبين لرئيس الحكومة، هما الشيخ أحمد منصور الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.

وتم تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزير للتجارة والصناعة، وضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية، هن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.

وأدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، صباح اليوم، بعد صدور مرسوم أميري بتعيينها.

وكلف أمير الكويت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.

واعتذر الشيخ جابر المبارك عن قبول إعادة تكليفه من قبل أمير البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".

وتقدم الشيخ جابر المبارك باستقالة الحكومة، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بغرض "إعادة ترتيب العمل الوزاري"، بحسب إعلام الحكومة.