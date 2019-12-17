رسالة من أمير الكويت إلى أمير قطر

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أعرب أمير الكويت في رسالته لأمير قطر، عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.

وأشاد أمير الكويت في الرسالة بالعلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية بارزة، شملت مختلف المجالات، وتمنى له موفور الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي قدم فيها تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، ببرقية تهنئة مماثلة إلى أمير قطر.

واليوم الوطني في قطر، هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر، على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878، ويحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام.

وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة، بموجب مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في 21 يونيو/ حزيران عام 2007.

ويعد اليوم الوطني لقطر، يوما لتجديد الولاء لدولة قطر، ويحتفل به جميع من يعيش على أرضها، تعزيزا للولاء والتكاتف والوحدة، واعتزازا بالهوية الوطنية لدولة قطر، واستلهاما لـقيمها الأصيلة الممتدة للمجتمع القطري منذ تأسيس الدولة، على نحو ما تعكسه قيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، والتي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية.