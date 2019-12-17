أثار ضجة واسعة في السعودية... القبض على صاحب "الفيديو الخادش للحياء"

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن شرطة منطقة الحدود الشمالية، تمكنت من القبض على الشاب، الذي ظهر مع فتاة في مقطع "فيديو مسيء للقيم الدينية والآداب العامة".

وتمت إحالة الشاب للنيابة العامة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

يشار إلى أن الشاب المتهم كان قد شارك، من قبل، في برامج تلفزيونية كوميدية، كما اعتاد على نشر مقاطع تمثيلية "مثيرة للاستياء" من أجل لفت انتباه متابعيه، بحسب صحف محلية سعودية.

وكانت النيابة العامة السعودية، أصدرت الأحد الماضي، قرارها بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو أثار الغضب داخل المملكة.

ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى"، وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقبل يدها.

النيابة العامة توجه بضبط مخرج تلفزيوني انتشر له فيديو وصفه المُغردون بالمسيء للقيم الدينية وللعادات والتقاليد

pic.twitter.com/vSHH2Czqvl — هيئة المشاهير (@almobark_) December 15, 2019

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة".