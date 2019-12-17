اليمن يحذر البعثات الدبلوماسية بعد لقاء "السفارة في طهران"

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من "تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية، التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي".

وانتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، لقاء السفير السويسري في إيران، مارکوس لیتنیر، مع مندوب جماعة "أنصار الله" في طهران، معتبرا ذلك "مخالفا للأعراف الدبلوماسية، وتجاوزا مرفوضا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف الإرياني: "إن ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي، إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيا الحوثية الانقلابية"، داعيا إلى احترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

— معمر الإرياني (@ERYANIM) December 16, 2019

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت مؤخراً تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لها لدى إيران، في خطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية انتهاكا للأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن.