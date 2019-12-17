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    لأول مرة... عقار مصري لعلاج "خشونة المفاصل" يصنع عالميا

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    قالت تقارير صحفية مصرية إن عقارا مصريا لعلاج "خشونة المفاصل"، يحصل على تصريح من أجل تصنيعه عالميا، للمرة الأولى.

    ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن رياض أرمانيوس، رئيس شركة "إيفا فارما" المصنعة لعقار "جينوفيل" لعلاج خشونة المفاصل، تأكيدها أن شركة "إلبي" التابعة لـ"إيفا فارما" حصلت على التصاريح اللازمة لتصنيع العقار في ألمانيا.

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    © flickr.com / Alisha Vargas
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    وقال أرمانيوس إن سلطات الدواء الألمانية وافقت على تداول عقار "جينوفيل" لعلاج خشونة المفاصل، وستبدأ عمليات طرحه في الأسواق الألمانية وعدة بلدان أوروبية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

    وتابع: "مادة الجينوفيل، تحتوي على المكونات الأساسية اللازمة لبناء الغضاريف، ولتكوين السائل المزلق للمفاصل، كما أنها تساعد على تقليل الألم المصاحب لالتهاب المفاصل، وتعيد الحركة لطبيعتها بدون ألم".

    وقال رئيس شركة "إيفا فارما": "يمكن أن يستخدم العقار أيضا، بواسطة الرياضيين الذي يخضعون لتدريبات رياضية عنيفة أو مجهود عضلي أو بعد أي إصابات في المفاصل، حيث سيكون مفيداً بشدة لهم".

    وأردف بقوله: "كما أن تلك المادة، بعد فحصها واختبارها، توصل العلماء أنه لا يوجد لها أي آثار جانبية حتى مع الاستخدام لمدة طويلة، كما لا يوجد فرق حساسية لأي من مكونات الدواء".

    وتوقع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن تحصد الشركة المصرية المنتجة لهذا العقار، نسبة كبرى في مجال علاج خشونة والتهابات المفاصل بهذا الدواء في السوق الألمانية خلال أشهر، نظراً لجودة الدواء المصري، وسعره المنافس بشدة مقارنة بباقي الأدوية المتواجدة هناك.

    يذكر أن مادة "جينوفيل"، متداولة في السوق المحلية المصرية منذ 10 أعوام لعلاج حالات خشونة المفاصل، حيث إنها تحتوي تركيب ثلاثية متطورة تضم 3 مواد فعَّالة، وتم تسجيلها في السوق الألمانية باسم  "Vital Gelenk".

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