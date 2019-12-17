مقطع جديد... ماذا فعل ولي العهد السعودي مع الملاكم البريطاني

فاجأ الملاكم البريطاني، أنتوني جوشوا، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عقب فوزه بنزال الدرعية التاريخي، قبل نحو أسبوع.

وشارك المصور السعودي، بندر الجلعود، الأحد، مقطعا مصورا جديدا، رصده خلال النزال، والذي يظهر تحية متبادلة بين الأمير محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل، أنتوني جوشوا، بعد فوزه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ويلفت رئيس هيئة الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في المقطع المصور، انتباه "جوشوا"، إلى تواجد الأمير محمد بن سلمان في مكان النزال، وتحديدا في المقصورة العلوية، ليسارع البطل البريطاني لتحيته من داخل الحلبة، ويرد ابن سلمان التحية.

​وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حضر السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" في العاصمة السعودية الرياض.

وأقيمت المنافسة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

واستعاد ملاكم الوزن الثقيل، البريطاني أنتوني جوشوا، لقبه العالمي، بفوزه على الأمريكي من أصل مكسيكي آندي رويز بالنقاط مساء السبت.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يتألف نزال الدرعية التاريخي من عشرة نزالات يشارك فيها عددٌ من الملاكمين البارزين، من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم.