بعد الأزمة مع تركيا... وزير خارجية اليونان في ضيافة الملك سلمان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، "بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2019

​يأتي ذلك بعد أيام من الخلافات مع تركيا، على وقع الاتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، والتي قالت عنه وزارة الخارجية اليونانية، إنه يزعزع المنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

كما قامت اليونان بطرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، ردا على الاتفاق، الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية، ويمثل اعتداءً على الجرف القاري للجزيرة، من وجهة نظر أثينا.