غارات جوية للجيش الوطني الليبي في مدينة سرت الليبية

شن الجيش الوطني الليبي غارات جوية تستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت الليبية، حسب ما جاء في "سكاي نيوز".

وأفاد قائد ميداني في الجيش الوطني الليبي بأن قوات الجيش الوطني الليبي تخوض معارك عنيفة في جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تقدمات جديدة للجيش الليبي في عدة مناطق بطرابلس.

وقال السنوسي قادربو، الذي تعمل قواته ضمن مجموعة عمليات الردع بمحور عين زارة ومحور الخلة ومحور ورشفانة، لوكالة "سبوتنيك": "تشهد جميع محاور طرابلس دون استثناء تقدمات بخطوات ثابتة اتجاه وسط العاصمة، وأبرزها محور صلاح الدين ومحور كوبري الزهراء وليرموك تقدمات ممتازة تنفيذا لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر، لانطلاق ساعة الصفر في جميع محاور العاصمة وقريبا محور سرت ومصراته".

وأكد قادربو أن "محور كوبري الزهراء بطرابلس تمت السيطرة عليه واسر ما يقارب عن 20 شخصا تابعين لمسحلي حكومة الوفاق معظمهم مرتزقة من ذوي البشرة السمراء ومن منطقة جنزور"، مؤكدا على أنه "تم غنم 10 آليات مسلحة بأسلحة ثقيلة وخفيفة منها وتم التقدم لأكثر من محور في اتجاه ورشفانة و توغار و الساعدية والعزيزية".

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/نيسان الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.