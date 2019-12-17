ارتفاع عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير.

قال جابر إن عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 145 ولم يشهد تسجيل وفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير خلال يوم أمس الاثنين، لافتا إلى أن عدد الوفيات بقي أربع وفيات، كما نقلت وكالة "عمون".

وأعلن وزير الصحة الأردني، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 4 وفيات و120 إصابة.

أعلن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، والمسؤول عن رصد حالات الإصابة بإنفلونزا (H1N1)، الدكتور عدنان إسحاقات، أنه لا يمكن وصف الإصابات بإنفلونزا الخنازير بالظاهرة.

وأشار إسحاقات إلى أنه في عام 2017 سجلت الوزارة 580 إصابة بإنفلونزا (H1N1)، كما سجلت أكثر من 650 إصابة عام 2016، وفي عام 2018 سجلت نحو 60 إصابة.