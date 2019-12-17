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13:55 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق

    24 ألف طالب تلقوها في 2019... مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية بدمشق (فيديو)

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    تسعى الجمهورية العربية السورية إلى تعزيز حضور اللغة الروسية في مناهجها للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بما تنسجم مع التطلعات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد منذ سنوات في التوجه شرقا نحو آسيا وقواها الصاعدة.

    وفي هذا السياق، تم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية في المركز الوطني السوري لتطوير المناهج بحضور وفد من وزارة التربية الروسية ومعاون سفير روسيا الاتحادية بدمشق كوربانوف إلدار ومدرسي اللغة الروسية في مختلف المحافظات السورية.

    وبدأت في المركز دورتان لتعليم اللغة الروسية لأساتذة مدارس وزارة التربية السورية شارك فيها مدرسون سوريون من جميع المحافظات بإشراف كادر روسي.

    وزير التربية السوري عماد العزب أكد أهمية خطوة توسيع تعليم اللغة الروسية في سوريا، معتبراً أنها لغة ذات تأثير كبير في الإرشاد الحضاري والإنساني فضلاً عن كونها وعاء للأدب والعلم والفن.

    وأكد الوزير العزب في تصريح لـ "سبوتنيك" عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين سوريا وروسيا في مختلف المجالات لاسيما العلاقات التربوية والتعليمية مبيناً طموح وزارة التربية السورية لأن يكون لديها في المراحل القادمة عدداً أكبر من مدرّسي ومدرسات اللغة الروسية في المحافظات  السورية كافة.

    وأضاف: "نأمل الاستفادة من خبرات الأصدقاء الروس في هذا المجال لاسيما أن أبناءنا الذين يدرسون اللغة الروسية وصلوا إلى الصفوف العليا، الأمر الذي يتطلب التخصص والمزيد من التدريب والتأهيل في مجال تعليم هذه اللغة لمواكبة التطورات العالمية".

    وأشار إلى أن "الحكومة السورية اتخذت قراراً بتعليم اللغة الروسية انطلاقاً من حاجة تربوية أساسية لتوسيع مصادر المعرفة وتنوعها والتعرف على الآخر والاطلاع على ثقافته وحضارته ليكون أبناؤنا منفتحين على جميع ثقافات العالم من خلال تعدد اللغات".

    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
    © Sputnik .
    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق

    24 ألف طالب تعلموا الروسية في 2019

    وأوضح الدكتور دارم طبّاع مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية لـ "سبوتنيك" أن "اللغة الروسية أصبحت اللغة الثانية في المدارس السورية وبالتالي كان لابد من إعداد المدرّسين بالشكل اللائق خلال الأعوام الماضية".

    وأضاف أن "لجنة اللغة الروسية بذلت جهوداً كبيرة في مجال تدريب المدرسين توجت هذا العام مع وفد وزارة التربية الروسية بافتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في المركز الوطني لتطوير المناهج وتأمين كافة المستلزمات من كتب وأدوات لتكون اللغة الروسية قادرة على الانتشار في السوق السورية ويكون لها جمهور واسع من الطلاب الراغبين بتعلمها".

    وتابع قائلاً: "بلغ عدد الطلاب متعلمي اللغة الروسية هذا العام 24 ألف طالب ونأمل بزيادة هذا العدد في المستقبل من خلال الاستمرار بتنفيذ هذه الدورات التعليمية وبأعداد مشاركين أكبر وستكون سوق العمل مفتوحة لكل الخريجين في مجال التعامل اللغوي السليم مع كل الشركاء الذين يعملون في سوريا خصوصاً وأن اللغة الروسية أصبحت لغة اقتصاد وهناك حاجة كبيرة في سوق العمل لمتعلمي ومتحدثي اللغة الروسية".

    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
    © Sputnik .
    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق

    توحيد العملية التدريسية في جميع المحافظات

    بدوره نوه منسق اللغة الروسية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتور رضوان الرحال الموجه الأول للغة الروسية في وزارة التربية بالتعاون القائم بين وزارة التربية السورية ووزارة التربية الروسية من خلال إقامة العديد من الدورات  للكوادر التدريسية على مدار السنوات الماضية منذ أن تم إدراج اللغة الروسية في مناهج وزارة التربية السورية قبل ست سنوات.

    وقال: "حالياً تقام دورتان تعليميتان لتعليم اللغة الروسية لجميع المدرسين المكلفين بتدريس اللغة الروسية في جميع المحافظات مما سيزيد من كفاءاتهم ومهاراتهم التدريسية، وهذه الدورات تركز على تعلم وتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها كلغة أجنبية ثانية في المدارس، وقد شاركت أعداد كبيرة من المدرسين في هذه الدورات لزيادة خبراتهم في تعليم اللغة الروسية".

    وأضاف: "تم افتتاح مركز اللغة الروسية في المركز الوطني لتطوير المناهج في وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التربية الروسية وسوف يقوم الجانب الروسي بتزويد المركز بالعديد من المراجع والكتب والأدوات اللازمة بما يسهم في تطوير ودفع تعليم اللغة الروسية في سوريا إلى الأمام وسيستمر هذا التعاون من خلال هذه الدورات التي ترفع مستوى المدرسين وتوحد العملية التدريسية في جميع المحافظات".

    • مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      © Sputnik .
    • مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      © Sputnik .
    • مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      © Sputnik .
    • مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق
      © Sputnik .
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    © Sputnik .
    مركز نوعي لتعليم اللغة الروسية في دمشق

    "سعيدة جداً بقدومي إلى سوريا"

    وأشارت المدرّسة إرينا ألكسندرافنا وهي مدرسة لغة روسية في مدينة أوليانوفسك الروسية إلى أنها سعيدة جداً بقدومها من روسيا إلى سوريا لتنفيذ هذه الدورة التعليمية لمدرسي اللغة الروسية في المدارس السورية.

    وقالت: "كانت الدورة مفيدة جداً وأتمنى أن يتم الاستفادة من كل ما قدمناه فيها وبما ينعكس إيجاباً على أرض الواقع في المدارس السورية".

    المدرّسون الطلاب: استفدنا كثيراً

    ولفت عدد من المشاركين لـ "سبوتنيك" إلى أن هذه الدورات التعليمية تزودهم بالكثير من المعلومات والخبرات والمهارات اللازمة لعملية التدريس مؤكدين ضرورة تكرار إقامة هذه الدورات للمدرسين في الفترات القادمة لأنها تؤدي إلى تحسين مستوى تعليم اللغة الروسية في المدارس السورية.

    انظر أيضا:

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