الرئيس اللبناني: نرفض أي تعد على حقوقنا المشروعة في المياه الإقليمية

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، في قصر بعبدا.

وخلال اللقاء طلب عون من دل كول التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات، بحسب ما نشره موقع "الرئاسية اللبنانية".

وقال عون: "إن لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية.

واعتبر الرئيس اللبناني أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

كما أشار إلى أن "لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق، مقدرا الجهود التي تقوم بها القيادة الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومجددا التأكيد على تمسك لبنان بالقرار 1701".