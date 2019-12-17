من أجل الخمسين عاما القادمة... حاكم دبي يستعين برأي الجمهور

أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعوة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ودعا حاكم دبي الجمهور لاختيار الشعار المناسب، الذي سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ50 عاما القادمة، وذلك ضمن مشروع للهوية الإعلامية المرئية للبلاد.

الإخوة والأخوات..أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا،أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذي سيمثلنا للخمسين عاما القادمة عبر الموقع.. https://t.co/LphDiHq1Ly pic.twitter.com/2MzfvlwvTy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2019

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر": "مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات ينقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا".

وأرفق حاكم دبي في تغريدته، رابط موقع إلكتروني، للمشاركة في المسابقة من خلاله.

وكان محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صرح أخيرا، بأن العام القادم 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين.

وجاءت تصريحات بن راشد في سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال فيها: "نريد تطوير.. خططنا.. مشاريعنا.. تفكيرنا.. قبل خمسين عاما صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".

وأضاف حاكم دبي: "الإخوة والأخوات.. تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا.. 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين".

يشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها التنافسية عبر التوسع في تصدر أهم المؤشرات العالمية، بفضل رؤية قيادة البلاد، التي وضعت تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات هدفاً استراتيجياً للارتقاء بمكانة الدولة عالميا.