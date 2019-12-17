روسيا تقدم مساعدات غذائية وفحوصا طبية مجانية للأسر المهجرة في الحسكة

وزعت اليوم في مدينة الحسكة مساعدات غذائية منوعة مقدمة من حكومة روسيا الاتحادية، بهدف دعم ومساعدة الأسر المهجرة.

وقال رئيس الفريق الطبي الروسي، الدكتور فاديم: "إن الفريق يعمل منذ ثلاثة أسابيع في محافظة الحسكة على تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والميدانية للأهالي، مبينا أن الاختصاصات التي يوفرها الفريق الطبي هي العظمية والعينية والداخلية والأنف والأذن والحنجرة والأمراض المعدية إضافة إلى تقديم الخدمات الجراحية في مشفى القامشلي الوطني"، كما نقلت وكالة "سانا".

من جانبة أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، عصام الحسين، إلى "مواقف روسيا الإيجابية في دعم الشعب السوري على كافة الصعد ومنها الجانب الإغاثي والإنساني، بعد العدوان الذي تعرض له الأهالي من قبل النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".

وتضمنت المساعدات 400 سلة غذائية، تم توزيعها على المهجرين من ريف الحسكة، كما قام فريق طبي روسي، بعدة اختصاصات، بإجراء فحوصات وتشخيص طبي مجاني للأهالي وتوزيع الأدوية عليهم.

وقدمت الحكومة الروسية، يوم الجمعة الماضي، مساعدات غذائية شملت 1000 سلة غذائية إضافة إلى مساعدات طبية مجانية للأسر المهجرة في مدينة الحسكة.