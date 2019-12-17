هيئة الصناعات العسكرية السعودية تسلم تراخيص لثلاث شركات جديدة

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لثلاث شركات جديدة، وذلك في إطار خطتها لتوطين الصناعات العسكرية.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الرسمي على "تويتر"، "في إطار خطة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري للمملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين، أعلنت الهيئة تسليم المجموعة الثانية من تصاريح التصنيع العسكري لعدد 3 شركات".

والشركات، التي تم إصدار التراخيص بشأنها، هي شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية.

#الهيئة_العامة_للصناعات_العسكرية تمنح تراخيص لثلاث شركات في مجال الصناعات العسكرية. pic.twitter.com/38kM7CXyY8 — الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) December 17, 2019

​ويبلغ عدد الشركات، التي حصلت على ترخيص الهيئة، الآن، ثماني شركات؛ يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاث مليارات ريال (800 مليون دولار أمريكي).

وأطلقت الهيئة، في وقت سابق، منصة تراخيص الصناعات العسكرية، لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، لافتا إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية، ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية.

وتشمل هذه الأنشطة بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية للطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية.

وتسعى الهيئة إلى توطين ما نسبته 50 في المئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، فضلا عن تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات.