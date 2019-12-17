الكتل السياسية العراقية تتوصل لاتفاق "شبه نهائي" اطلع على تفاصيله

توصلت الكتل السياسية في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى "اتفاق شبه نهائي" خاص بقانون الانتخابات، وذلك بحسب مصدر نيابي.

ذكرت قناة "السومرية نيوز" أن مصدرا نيابيا قد كشف مضمون "الاتفاق شبه نهائي" الذي توصلت إليه الكتل السياسية بخصوص قانون الانتخابات.

وقال المصدر إنه "تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع كوتا النساء، وسيتم إرسال المسودة لرئاسة البرلمان من اللجنة القانونية بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت التي ربما تكون غداً أو بعد غد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قضية عدد أعضاء المجلس سيبقى على العدد المعمول به بالقانون السابق (329 نائبا)، لحين إجراء إحصاء سكاني أو تعديل دستوري".

وكان مصدر نيابي قد كشف، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الكتل السياسية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، على "صيغة شبه نهائية" بشأن قانون الانتخابات.

وكان عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي رجح، أمس الاثنين، عقد جلسة البرلمان غدا الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.