بعد اتهامه بقتل صحفية... الإمارات تغلق حسابات رجل أعمال مالطي

قام بنك إماراتي في دبي بغلق حسابات، لشركة سرية للمعاملات الخارجية، مملوكة لرجل مالطي على خلفية اتهامه بقتل صحفية ستقصائية.

وقال مسؤولان مصرفيان لوكالة "رويترز" إن "بنكا في دبي أغلق، في وقت سابق من هذا العام، حسابات سرية لشركة للمعاملات الخارجية مملوكة لرجل أعمال مالطي، منذ اتهامه بقتل صحفية استقصائية".

وأضاف المسؤولان المصرفيان، أن بنك "نور كام" قد سلم رجل الأعمال يورغن فينيش، قبل اتهامه بالقتل، شيكين بقيمة إجمالية تقدر بـ1.7 مليون دولار، عندما أغلق، في أبريل / نيسان، حسابات باسم "17بلاك".

وقال رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في الإمارات، علي فيصل باعلوي: "إن البنك قرر إعادة المبلغ واعتبر العميل "عالي المخاطر"، مشيرا إلى أن وحدة المعلومات المالية، التي يرأسها، ستسمح لمالطا باستخدام المعلومات كدليل في تحقيقات الشرطة أو أمام القضاء، وستفعل إذا ما طلبت مالطا ذلك".

في غضون ذلك، قالت مصادر بارزة في الشرطة المالطية، لرويترز، إنها تحقق فيما إذا كانت أنشطة شركة (17 بلاك) دافعا محتملا لقتل الصحفية.

هذا واتُهم رجل الأعمال يورغن فينيش الشهر الماضي بالتواطؤ في قتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا عام 2017، التي كتبت عن الشركة (17 بلاك ليمتد) قبل وفاتها بفترة وجيزة، وينفي رجل الأعمال الاتهام.