انعقاد الاجتماع المشترك السابع للجنة الحديدة على متن السفينة الأممية غدا

أعلن عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات من مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن، العميد صادق دويد، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا مشتركا مع فريق جماعة "أنصار الله"، على متن السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال دويد، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "يعقد الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار يومي 18 – 19 ديسمبر، في السفينة الأممية، لمناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين".

يعقد الاجتماع السابع مشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار يومي18 – 19 ديسمبر ، بالسفينة الاممية.

لمناقشة الخطوات العملية لمفهوم اعادة الانتشار للمرحلتين،وفتح الممرات الانسانية،وإحلال قوات الامن و خفر السواحل الأساسيين ،،الذي لم ينفذ الحوثيين شئ من ذلك،،رغم مرور عام على الاتفاق. — صادق دويد (@SDwaid) December 17, 2019

​واتهم المفاوض الحكومي "أنصار الله بـ"عدم تنفيذ شيء من ذلك، رغم مرور عام على الاتفاق".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مفاوضات السلام في السويد، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إضافة إلى اتفاقين لتبادل الأسرى وتحسين الوضع في تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.