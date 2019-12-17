مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع مرسوم بالعفو عن نائب سابق مسجون

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها النائب السابق وليد الطبطبائي، وكذلك المواطن محمد الدوسري، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ووفقا للصحيفة، التي نقلت عن مصدر وصفته بـ"الرفيع"، فإن القرار جاء بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد أن قدما التماساً بالعفو عنهما.

وكان النائب السابق الطبطبائي سلم نفسه للجهات الأمنية المختصة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالعفو عن وليد الطبطبائي ومحمد نايف الدوسري pic.twitter.com/qIuKepBsoa — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) December 17, 2019

​ووصل الطبطبائي لحضور جنازة والدته، قبل ذلك، بعد أن أبلغه وزير الداخلية أنس الصالح بصدور أوامر عليا، لتمكينه من حضور الجنازة والعزاء.

وتواجد الطبطبائي خارج الكويت، وهو محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات الكويت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011؛ وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية، في يوليو/ تموز 2018.

وأدانت محكمة كويتية 16 شخصا، نصفهم من النواب السابقين، بتهم اقتحام مجلس الأمة بالقوة خلال المظاهرات، وإتلاف الأملاك العامة، والاعتداء على الحراس.