الحريري وبري... لإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى ضرورة إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم، وذلك عقب لقاء مشترك جمعهما، اليوم الثلاثاء.

بيروت - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن مكتب بري عقب اللقاء، فقد شددا على "وجوب تحلّي اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة، وعدم الانجرار نحو الفتنة، التي يدأب البعض جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها".

كما أكد البيان أن "الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم، وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار البيان إلى أن "الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيدا عن التشنج السياسي تتقدّم فيها مصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية".

ووقعت اشتباكات دامية ،مساء السبت الماضي في بيروت، أسفرت عن إصابة العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها عبر "تويتر" أن عناصر مكافحة الشغب تتعرض لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الأشخاص، مطالبة بوقف الاعتداءات وإلا فستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزماً. ونشرت في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب.

ومساء الأحد الماضي، سجّلت كذلك مواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب، حيث حاول المحتجون اجتياز الحواجز الحديدية والدخول إلى مبنى البرلمان.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.