الرئيس السيسي: أنا مسالم جدا... وحينما يفرض علي القتال سأكون مقاتلا شرسا

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، إن الجسور ستمد غصبًا عن الناس، لكن بالسلام.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن الرئيس السيسي، قوله: "حينما يكون لدي مجموعة ترغب في الانفصال عن الأمن القومي للدولة، فهو أمر غير مقبول إطلاقا".

وتابع الرئيس المصري: "انظروا لتجارب الدول التي انفصلت، والدولة مقوماتها كبيرة جدا، وإذا كان لدينا دولة مساحتها 2 مليون كم، ولي جيش واحد وحكومة واحدة، وحينما تقسم لاثنين يضرب في 2! فهل قدراتنا تسمح ببناء هذا، أن نصبح دول هشة وضعيفة وغير قابلة للاستمرار".

وشدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أنه إنسان مسالم جدا، وكونه مسالما، فهذا لا يعني أنه ليس بمقاتل، وإنما هو مقاتل عندما يفرض عليه القتال، وحينها سيظهر بصورة أكثر شراسة.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي سياق متصل، أكد السيسي، أن "مصر تحدثت مع أشقائها في الإمارات والسعودية والبحرين، حول 13 مطلبا من أجل تحقيق المصالحة مع قطر، ولكنها لم تتحقق".

وأكد الرئيس المصري في تصريحات له أنه "يتمنى نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة"، وذلك حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية.

وبشأن الإعلام، قال الرئيس المصري: "عندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة، نجد تناولا غير موضوعي بغرض الإضرار بمصر، ويجب على إعلامنا أن ينتبه لذلك، ومصر إذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليونا في العام، وهو مبلغ ضخم، وخسارة على الدول التي تعمل على تخريب منطقتها".

وتابع قائلا:

وهذا ليس إعلاما أو مهنية، هذا تآمر.

وشدد السيسي على أن مصر "تحتاج إلى إخلاص كل أهلها بما فيه الإعلام"، حيث قال: "أنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مصر مستقرة وتتطور، ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج أفضل مما سبق".