رسميا... الكويت تعلق على فيديو "اعتناق اليهودية" أمام الأبراج

علق نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الإسرائيليين يتحدث من أمام أبراج الكويت.

وصرح الجار الله أنه "إذا دخل هذا الشخص الكويت فبالتأكيد لم يدخل وفق جوازه الإسرائيلي، بل دخل بجواز سفر لأحد الجنسيات التي يسمح بدخولها الكويت"، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن "الجهات المعنية تحقق في هذا الموضوع".

وتابع "الجميع يعلم أن موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية".

وكانت محطة تلفزيونية إسرائيلية بثت تقريرا مطولا تحدثت فيه عن اعتناق شاب كويتي الديانة اليهودية، وقيامه بتنفيذ شعائرها.

وأذاعت قناة "مكان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية التقرير، وتحدثت فيه عن اعتناق الشاب يوسف المهنا الديانة اليهودية، تاركا الإسلام.

وبحسب التقرير، فقد غير الشاب اسمه إلى "نفتالي" وانتقل من الكويت إلى بريطانيا، معربا عن أمله بزيارة إسرائيل والعيش فيها، بحسب "سي إن إن".

وتسببت الفيدوهات التي تدوالها رواد "تويتر" بجدل كبير خصوصا بعد أن تعرف عليه الكثير من المواطنين الكويتيين، واعتبر أحد المغردين أنه "كل إنسانا حرا باختيار معتقداته".