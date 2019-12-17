الكرملين: بوتين بحث مع أردوغان اتفاق إدلب وشمال شرق سوريا

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق الخاص بمنطقتي إدلب و شمال شرقي سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين: "تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن سوريا، بما في ذلك الاتفاقات الروسية التركية لاستقرار الوضع في إدلب وفي شمال شرقي الجمهورية العربية السورية. وتم التأكيد على أهمية زيادة الجهود المشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية".

واضاف البيان: "نوقشت القضايا المتعلقة بالتصعيد المستمر للمواجهة العسكرية في ليبيا. وتم الإعراب عن التأييد لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وألمانيا من أجل إنهاء النزاع المسلح واستئناف الحوار السلمي...".

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفر إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من يناير/ كانون الثاني، وسيتم أثناء الزيارة افتتاح خط أنابيب "التيار التركي" للغاز الطبيعي.

وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا.