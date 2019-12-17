مسؤول: مجموعة النفط العمانية وشركة المصافي حققت مكاسب تجاوزت 280 مليون دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط العمانية وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، مصعب المحروقي، عن تحقيق المجموعة مكاسب سريعة، خلال العام الجاري، تجاوزت 280 مليون دولار أمريكي.

القاهرة– سبوتنيك. وبين المسؤول العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء من خلال تخفيض التكاليف وزيادة العائدات، التي بلغت 20 مليار دولار.

وقال: "المجموعة تسعى إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 10 مليارات دولار أمريكي، في عام 2018، إلى 20 مليار دولار أمريكي، في عام 2030"، موضحا أن المجموعة تعتزم استثمار 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية.

وأضاف: "إجمالي هذه المشاريع حوالي 40 مليار دولار، وهي مشاريع مختلفة، من بينها مشروع للبلاستيك، ومصفاة الدقم، ومجمع الدقم للصناعات البتروكيماوية، وكذلك مشروع مشترك مع شركة "شل" العالمية، وشركة "توتال" الفرنسية، وغيرها من المشاريع، التي تقوم الشركة بتطويرها".

وتطمح المجموعة إلى إدارة ما يعادل مليون برميل يوميا من النفط المكافئ، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية لها.