خطة لتوظيف 8 آلاف شاب وفتاة في مدارس تعليم قيادة السيارات بالسعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية تستهدف توظيف ثمانية آلاف مواطن سعودي من الجنسين في مدارس تعليم قيادة السيارات في البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، عن توقيع اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لها، وشركة "تطوير التعليم" القابضة، تهدف إلى خلق 8 آلاف وظيفة في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة.

وأضاف البيان، أن الاتفاقية هدفها تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة، لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات، مضيفا أن هناك 80 منشأة معتمدة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومهيأة للاستقبال.

هذا ولم تذكر الوزارة مواعيد محددة لتحقيق أهداف الاتفاقية في توظيف الباحثين عن فرص عمل في ذلك القطاع.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة، القائمة على تحقيق تطلعات الحكومة في تعاون الجهات الحكومية ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً إلى لأهداف المسطرة لعام 2030.

يذكر أن مدارس تعليم قيادة السيارات، لا سيما النسائية منها، تستعين بوافدات أجنبيات لتعليم النساء في السعودية القيادة، بعد أن رفعت المملكة، منتصف العام الماضي، الحظر المفروض على قيادتهن للسيارات.