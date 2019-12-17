مصر... حقيقة قتل 295 ألف كلب خلال عام 2019

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة الأنباء التي زعمت قتل 295 ألف كلب خلال عام 2019 في مختلف أنحاء البلاد.

نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة تلك الأنباء، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأخبار".

وقالت الهيئة في بيان لها "إنه في إطار التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تم فحص 295 ألف رأس ماشية ضد مرض السل".

وتابعت الهيئة في بيانها أنه "تم اختبار 235 ألف رأس ماشية لمرض البروسيلا، وتم تحصين 150 ألف رأس ضد المرض".

وأشار البيان إلى أن الهيئة "ناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية".