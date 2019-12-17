المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، التزامه وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر المنصرم.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخبجي، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حسب موقع المجلس.

وفي اللقاء، ثمن الخبجي "الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده".

وعبر عن تثمين المجلس لـ"الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة".

وقال الخبجي إن "الاتفاق فتح آفاقا واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما قد يساعد في التقدم في مشاورات الحل النهائي بحسب العديد من الخبراء.