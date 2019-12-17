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19:40 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي: أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر وإذا تحركت الجماهير فلن يوقفها أحد

    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
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    كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبب الذي دفعه لاختزال الوقت في الإصلاح والبناء.

    وقال السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، إن خوفه على المصريين في عدم تحمل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، كان السبب وراء حرصه على اختزال الوقت في الإصلاح والبناء.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / John MacDougall
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    وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري قال السيسي: "زمايلي في الحكومة شايفين عندي اندفاع شديد للبناء واختزال الوقت.. مستجعل علشان كنت خايف على المصريين في عدم تحمل الظرف الصعب، وبالتالي إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها أبدا مهما كانت قوته.. وشوفته الخراب اللي بيتم في حالة التعامل العنيف مع الجماهير".

    وفي سياق آخر قال السيسي خلال ذات اللقاء إن "اللطف الإلهي منع سقوط مصر".

    وأوضح السيسي: "في مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهي.. ربنا قال دى مش هتتدمر.. خططوا واصرفوا.. لكن مصر مش هتدمر.. وهيأ لها الأسباب .. أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".

    وتختتم اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.

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