خارجية حكومة الوفاق تقول إن تصعيد خطاب مصر سببه "فشل حفتر"

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" الليبية، محمد القبلاوي، إن مصر بعدما اكتشفت فشلها في التعويل على خليفة حفتر اتخذت منحى جديدا من التصعيد.

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs