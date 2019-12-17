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20:06 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد سيالة

    خارجية حكومة الوفاق تقول إن تصعيد خطاب مصر سببه "فشل حفتر"

    © REUTERS / SERGEI KARPUKHIN
    العالم العربي
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    علقت وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" الليبية، على تصعيد الخطاب المصري، بحسب ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشأن الليببي

    وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" الليبية، محمد القبلاوي، إن مصر بعدما اكتشفت فشلها في التعويل على خليفة حفتر اتخذت منحى جديدا من التصعيد.

    سامح شكري وزير الخارجية المصري
    © Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    أول رد من الخارجية المصرية على بيان حكومة الوفاق بشأن تصريحات السيسي
    ونقلت قناة "ليبيا الأحرار"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن القبلاوي شدد على رفض تدخل أية دولة في الشأن الليبي، رغم ما تمر به البلاد من انقسام سياسي وعدوان على العاصمة من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر.

    وأضافت القناة عن لسان القبلاوي "إنه من الضروري أن تعلم مصر أن مصالحها مع حكومة الوفاق كحكومة شرعية ورهانها على مجرم حرب لا يمكن أن يأتيها بنتيجة".

    وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشددا على أن القاهرة "رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك".

    ووصف السيسي، أول أمس الأحد، أثناء مداخلته في منتدى الشباب الدولي المنعقد بشرم الشيخ، حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بأنها "أسيرة لميليشيات"، مؤكدا أن بلاده "أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي".

    وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه "بغياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا".

    وقال المجلس، في بيانه، إن "حكومة الوفاق الوطني تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، ولكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الليبية".

    فيما علقت وزارة الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي.

    وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية إن "تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة"، معتبرة أن التصريحات "نوعا من المراهقة الدبلوماسية".

    وكانت الخارجية المصرية علقت على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، يوم أمس الاثنين، بشأن ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشأن الليببي.

    وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص... أين هؤلاء الآن؟".

    انظر أيضا:

    أول رد من الخارجية المصرية على بيان حكومة الوفاق بشأن تصريحات السيسي
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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, مصر, السيسي, حفتر, حكومة الوفاق
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