"الحوثيون" يعلنون تحرير 10 من أسراهم في تبادل مع الجيش اليمني

القاهرة - سبوتنيك . قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله" وعضو الوفد المفاوض للجماعة عبد القادر المرتضى في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تم بعون الله وتوفيقه تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة شبوة".

وأَضاف المرتضى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية".

وتعد هذه العملية الثانية خلال أيام، حيث أعلنت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، تحرير 8 من أسراها من عدة جبهات بعمليات تبادل عبر وساطات محلية.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن طيار تركي المالكي، صرح في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية".

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، 128 أسيراً من "أنصار الله" ضمن مبادرة التحالف العربي، على متن 3 طائرات من خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015م، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.